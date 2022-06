Beim Grand Prix Target Sprint in Luzern, Schweiz, holten sich Tessa Dietrich und Sven Müller vom SV Steinwenden-Weltersbach Silber.

Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad ist jede Bewegung eine Herausforderung. Schnelle Läufe über 400 Meter, in Verbindung mit Luftgewehr-Schießen, ist Hochleistungssport, dem sich die besten Target Sprinter aus Europa am Wochenende in Luzern gewidmet haben. Bei den Juniorinnen war Tessa Dietrich vom SV Steinwenden-Weltersbach mit von der schweißtreibenden Partie. Sie gewann ihren ersten Lauf und musste sich in Lauf zwei ganz knapp der Engländerin Emily Shawyer, der Vizeweltmeisterin aus England, geschlagen geben und belegte zusammengerechnet Platz zwei. Auf Platz drei verwies sie Victoria Bradbury, eine weitere Engländerin. Mit Blick auf den Altersunterschied bei den Juniorinnen zeigt sich das Potential der 15-Jährigen aus der Westpfalz. Die Siegerin ist immerhin fünf Jahre älter.

Müller ist zurück

Bei den Männern zeigte sich Sven Müller zurück auf der Leistungsschiene. Er wurde Gesamtzweiter hinter Giovanni Pezzi aus Italien und verwies Dominik Hermle (Deutschland) sowie Lorenzo Chiocchetti (Italien) auf die weiteren Plätze.

In der Staffel der Aktiven verpasste Sven Müller gemeinsam mit Kerstin Schmidt nur ganz knapp Gold. Die beiden holten Silber. Tessa Dietrich belegte mit Daniel Gruber in der Junioren-Staffel Rang vier.

„Gegen die extrem schießstarken Italiener – auch die Engländer sind top am Schießstand – sind wir aktuell noch weit dahinter“, analysierte Sven Müller den Wettkampf für sich und seine Schülerin Tessa. Sie seien aber beide gut in Form. Müller zeigte sich guter Dinge, dass in den nächsten Wochen im Training noch einiges gehe. Die beiden Westpfälzer haben die WM im Oktober in Ägypten im Blick.