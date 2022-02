Nach sechs ungeschlagenen Spielen in Folge musste sich Handball-Pfalzligist HSG Kaiserslautern am Samstag gegen das HLZ Friesenheim/Hochdorf III in eigener Halle mit 30:33 (16:17) erstmals wieder geschlagen geben. Es war die erste Niederlage seit November 2021.

„Wir sind etwas zwiegespalten, weil wir gegen einen starken Gegner wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Im Vergleich zum Hinspiel haben wir uns deutlich gesteigert und offensiv immer wieder gute Lösungen gefunden. Auf der anderen Seite vergeben wir sechs, sieben Hochkaräter in der zweiten Halbzeit. Gepaart mit ein bisschen mehr Spielglück und dem ein oder anderen Siebenmeter weniger gegen uns, wäre auch mehr drin gewesen“, fand Kaiserslautern Co-Trainer Thomas Brosig.

Die HSG konnte das Spiel ausgeglichen gestalten (9:10/19.) und ging mit nur einem Tor Rückstand in die Halbzeitpause. Die Gäste gingen dahin, wo es weh tut und bekamen insgesamt neun Siebenmeter zugesprochen. Einen davon verwandelte Malte Dorra zum zwischenzeitlichen 23:19 (38.). Auch der Treffer zum 26:21 (42.) fiel per Strafwurf.

Bechtel trifft siebenmal

Trotz des Fünf-Tore-Rückstandes hielten die Roten Teufel weiter beherzt dagegen und wurden für ihren Kampfgeist mit dem Anschlusstreffer zum 26:27 (48.) belohnt. Die Gäste legten in der Schlussphase noch einmal nach und fuhren den neunten Sieg in Folge ein. Aus Sicht der Hausherren wäre gegen die defensiv nicht an ihrem absoluten Leistungslimit spielenden Gäste durchaus mehr drin gewesen.

Bester Schütze war Nils Bechtel mit sieben Toren. Zwei davon erzielte er per Siebenmeter. Das nächste Spiel für die Mannen von Ivan Vukas steht am Samstag (17 Uhr) beim TV Offenbach II auf dem Programm.

So spielten sie

HSG Kaiserslautern: Huber/Neumann (Tor), Bechtel (7/2), Kamyschnikow (5), Martin (5), Kötz (5), Rösler (5), Mornagui (3), Keilhauer, Altmaier,Seitz, Fritz, Ben Salah, Kuhn

HLZ Friesenheim/Hochdorf III: Schwenken/Vollbrecht (Tor), Dorra (10/9), Obenauer (4), Haas (4), Reis (4), Maier (4), Ilic (3), Jagenow (2), Seithel (1), Streuber (1), Wieland, Manger