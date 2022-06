Die eindrucksvolle Siegesserie der Hockeyherren der TSG Kaiserslautern ist gerissen. Im heimischen Buchenloch mussten sie sich in einer spannenden Oberligapartie dem Tabellenzweiten TV Alzey mit 2:3 (1:0) geschlagen geben.

Dass die Lauterer nach vier Siegen in Folge erstmals wieder als Verlierer vom Platz gingen, entschied sich im letzten Viertel dieser umkämpften Partie. Erst da zeigten sich die Gäste als das stärkere Team. „Sie waren uns da konditionell überlegen“, bemerkte Jochen Metz, der zusammen mit Andreas Gillmann das TSG-Team coacht, zur Schlussphase und sprach von einem „verdienten Sieg“ der Alzeyer.

Vorher hatten die Buchenlocher den Gästen einen Kampf auf Augenhöhe geliefert. Ja, sie waren zweimal in Führung gegangen. Jedes Mal durch einen Siebenmeter. Dabei zeigte sich Bastian Ottmann zweimal als nervenstarker Schütze. In der 20. Minute brachte er sein Team mit 1:0 in Führung. Und nachdem der TVA kurz nach der Pause den Ausgleichstreffer erzielt hatte, war es erneut Ottmann, der vom Siebenmeterpunkt sicher zum 2:1 verwandelte (42.).

Der Knackpunkt

Als „Knackpunkt“ bezeichnete Metz eine „umstrittene“ Siebenmeterentscheidung gegen sein Team. Alzey nutzte die Chance, glich zum 2:2 aus und drängte dann vehement auf den Sieg. Den Lauterern fehlte die Kraft, um das Unentschieden zu halten, und so kassierten sie den entscheidenden Gegentreffer zum 2:3.

In der Tabelle stehen die Hockeyherren der TSG zwei Spieltage vor Saisonende auf dem sicheren vierten Platz.