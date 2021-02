Vor knapp einem Jahr lief der Wettbewerb „Lied für Lautern“. Nun können die Siegertitel der Kategorien Pop, Mundart, Ballade und Publikumsliebling professionell eingespielt und von den Musikern mit kleinen Videos versehen auf der Homepage www.liedfuerlautern.de abgerufen werden. Zudem sind die vier Songs auf einer CD zu finden, die als Marketing für die Stadt verteilt werden soll.

Preisträger waren die Band Dods mit dem Lied „100.000 Gründe“ in der Kategorie Pop, De Toibasch mit „Lied fer Lautre“ in der Kategorie Mundart und Jan-Luca Velten mit der Ballade „Herzblut“. Zusätzlich wurde noch eine Publikumsabstimmung initiiert, aus der nach großer Beteiligung die Pälzer Cantry Band mit „Lautre oh mei Lautre“ als Sieger hervorging.

Die Songs sollen live dem Publikum in der Fruchthalle am 26. Juni bei der nächsten Langen Nacht der Kultur präsentiert werden. Daneben sollen die ersten CDs, sozusagen als kleine Mutmacher, an die Kaiserslauterner Alten- und Pflegeheime verschickt werden, kündigte Kulturbürgermeisterin Beate Kimmel weiter an.

Beitrag zur Identifikation

„Ich bin mir sicher, dass diese Aktion und die Lieder einen schönen Beitrag zur Identifikation mit unserer Stadt leisten können“, zeigt sich Kimmel hochzufrieden mit dem Resultat des Wettbewerbes. Es sei bewegend, auf welch unterschiedliche Weise bei jedem einzelnen Wettbewerbsbeitrag die starke Verbundenheit mit Kaiserslautern zum Ausdruck gekommen sei.

Die „Lieder für Lautern“ sollten in deutscher Sprache beschreiben, was an Lautern schön, cool, witzig und interessant ist. An die 30 Songs wurden seinerzeit eingereicht und nicht nur nach den Kriterien der Qualität und Originalität von Musik und Text bewertet. Eine wichtige Rolle spielte auch die mögliche Wirkung außerhalb von Kaiserslautern, auf Zugereiste und junge Leute, die Eignung für Stadtmarketing, Video und Radio oder auch der Ausdruck von Modernität, Weltoffenheit und „Großstadt“.