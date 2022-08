Im Weiher in Siegelbach, in dem Anfang vergangener Woche tote Fische entdeckt wurden, sind keine weiteren Tiere verendet. Darüber informierte Björn Barth, der Gewässerwart des Angelsportvereins Siegelbach (ASV), auf Nachfrage. Der Verein hat die drei Weiher vor dem Siegelbacher Zoo gepachtet und kümmert sich darum. Im mittleren Weiher waren am Sonntag vergangener Woche tote Fische entdeckt worden. Die Tiere verendeten vermutlich, weil nicht genug Sauerstoff im Wasser war. „Es war nicht so schlimm, wie wir zunächst dachten“, so Barth, der befürchtet hatte, dass am Grund des Weiher noch weitere verendete Fische liegen, die mit einsetzender Verwesung aufsteigen. Das war jedoch nicht der Fall. Seit dem vergangenen Dienstag mussten bei Kontrollen keine weiteren Tiere abgesammelt werden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Siegelbach sowie Einsatzkräfte aus der Stadt hatten den Weiher am Sonntag und Montag vergangener Woche belüftet. Das habe Wirkung gezeigt, vermutet Barth. Sollte es die kommenden Tagen noch etwas regnen, sei die Gefahr wohl zunächst gebannt. Im Verein überlege man, den Weiher mit einem Belüfter auszustatten, so Barth. Denn Sommer wie dieser werde es künftig wohl häufiger geben. Im größeren Weiher hatte der ASV bereits vor einigen Jahren einen solarbetriebenen Belüfter installiert. Dort gab es in diesem Jahr keine Probleme.