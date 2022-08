Die Situation an den Siegelbacher Weihern bleibt angespannt: Nach dem Feuerwehreinsatz am Dienstag herrschte am Mittwoch wieder Sauerstoffmangel, wie Björn Barth, Gewässerwart des Angelsportvereins, schildert. Vor allem am mittleren Weiher sei die Lage akut, dort seien die Fische wieder nach Luft schnappend an der Oberfläche zu sehen.

„Die Feuerwehr hat uns für die nächsten Wochen zwei Tauchpumpen ausgeliehen und beim Aufbau geholfen. Wir versuchen nun, die Katastrophe selbst abzuwenden“, sagt Barth. Ob das gelinge, sei unklar. Die Vereinsmitglieder haben Schichten eingeteilt, damit die Pumpen unter Aufsicht bis in den Abend hinein täglich laufen können. Am Mittwoch sei zudem eine Pumpe aus Katzweiler im Einsatz gewesen, die der Verein ausgeliehen bekommen habe. Denn auch am großen Weiher fehle Sauerstoff.

Suche nach einer dauerhaften Lösung

„So eine Situation hatten wir noch nie“, sagt Barth. Mit Blick auf das Wetter rechnet er nicht mit einer Besserung. Erst Hitze und dann Gewitter sind angekündigt, eine Kombination, die dazu führen könnte, dass noch mehr Algen in den Gewässern absterben und beim Zersetzungsprozess weiteren Sauerstoff verbrauchen.

„Wir haben die Helfer, aber uns fehlt das Gerät“, schildert Barth. Auf die Schnelle sei es kaum möglich, eigene Pumpen zu beschaffen. „Wir suchen nach einer dauerhaften Lösung“, berichtet der Gewässerwart. Bei den Stadtwerken sei angefragt, ob das Gelände an den Weihern mit Strom versorgt werden könnte.