Als 2021 im Sigeloring ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht wurde, seien die Anwohner überrascht gewesen, schreibt der Siegelbacher Werner Gilla. Denn etliche Straßen im Ortsteil hätten eine Sanierung nötiger gehabt, findet er. Doch damit nicht genug: Auf dem neuen Belag bilden sich schon wieder Risse.

Das Geld für die Sanierung des Sigeloringes sei fehlinvestiert, findet Gilla. Mühlenweg und Opelstraße seien beispielsweise in deutlich schlechterem Zustand. Und nun sei der neue Belag schon wieder kaputt. „Das muss die Stadt reklamieren“, sagt der Siegelbacher. Denn in die Risse könne Feuchtigkeit eindringen, Frost verursache dann weitere Schäden.

Dünner Belag soll „Lebensdauer“ verlängern

Die Stadtverwaltung erklärt auf Anfrage, dass bei der Erhaltung von Straßen verschiedene Verfahren zum Einsatz kommen, die unterschiedliche Zwecke erfüllen. Im Sigeloring wurde ein sogenannter Dünnschichtbelag in Kaltbauweise auf den vorhandenen Straßenbelag aufgebracht: Dieser Belag sei nur rund einen Zentimeter dick und komme zum Einsatz, wo Straßen zwar Risse, aber noch keine größere Schäden aufweisen. Risse seien immer problematisch, da eindringendes Wasser die Straßenstruktur weiter schädigen kann. Durch das Verfahren soll die „Lebensdauer“ einer Straße um fünf bis sieben Jahre verlängert und weitere Schäden im Straßenuntergrund hinauszögert werden, heißt es von der Verwaltung. Verhindern lasse sich der Schadensverlauf durch dieses Verfahren aber nicht. Dass Risse wieder durchschlagen, sei bei dem nur ein Zentimeter dicken Belag also durchaus möglich. „Hätten wir nichts gemacht, hätte sich das weitere Schadensbild (noch) schneller ausgeprägt“, teilt die Verwaltung mit. Die Strecke werde daher weiter beobachtet, irgendwann stehe eine tiefgründigere Sanierung an.

Je größer die Schäden, desto teurer die Sanierung

Seien die Schäden einer Straße weiter fortgeschritten, werde in der Regel die oberste Asphaltschicht in einer Stärke von vier Zentimetern abgefräst, so die Verwaltung. Die bei der Erneuerung der Deckschicht neu aufgebrachte Asphaltschicht hat eine Lebensdauer von zehn bis 15 Jahren.

Bei noch umfangreicheren Schäden helfe in der Regel nur ein Vollausbau bis zu einer Tiefe von 60 Zentimetern oder zumindest die Erneuerung weiterer Asphaltschichten. Während die Straße bei einem Vollausbau eine Lebensdauer von 35 bis 40 Jahren hat, sind es bei der Erneuerung der Asphaltschichten immerhin 20 bis 25 Jahre.

Sicherlich gebe es in Siegelbach und anderen Teilen der Stadt schlechtere Straßen, bei denen eine Sanierung wünschenswert wäre, so die Verwaltung. Dort seien dann aber weitaus umfangreichere Sanierungen notwendig, die deutlich mehr Geld verschlingen. So koste die Aufbringung eines Dünnschichtbelags wie im Sigeloring etwa sieben Euro pro Quadratmeter, ein Vollausbau schlage mit rund 250 Euro pro Quadratmeter zu Buche, so die Verwaltung.