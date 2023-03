Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum wahren Krimi entwickelte sich die Partie im Frauen-Verbandspokal Südwest zwischen dem Sportclub Siegelbach und dem TSV Schott Mainz am Mittwochabend. 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit, 4:3-Sieg im Elfmeterschießen – Fußballherz, was willst du mehr? Damit gehen die Siegelbacher Frauen mit Rückenwind in die Abstiegsrunde und dürfen sich auf ein spannendes Halbfinale gegen den TuS Wörrstadt freuen.

Bei sommerlichen Temperaturen ging es auf ungewohntem Terrain gegen die Regionalliga-Konkurrentinnen aus Mainz. Weil auf dem Rasenplatz in Siegelbach an diesem Tag Instandhaltungsmaßnahmen