Das Naherholungsgebiet Dorfweiher in Siegelbach soll attraktiver werden. Mittel für Waldsofas und Nistkästen hat der Ortsbeirat zur Verfügung gestellt. Redebedarf gibt es aber nicht nur in Sachen Gestaltung, sondern auch beim Thema Grünpflegemaßnahmen.

Der Bereich der Dorfweiher sei angesichts seiner Lage quasi der Eingang zum Zoo. Er könne eine Visitenkarte für den Stadtteil und Kaiserslautern sein, betonte die SPD-Fraktion im Ortsbeirat. Um Ideen zur Gestaltung sammeln zu können, brauche man zunächst einen Lageplan, im Anschluss sei ein Ortstermin, unter anderem mit dem Ortsbeirat, beteiligten Referaten und Bürgern, sinnvoll, hieß es. Da die Weiher ein beliebtes Fotomotiv von Hochzeitspaaren sind, sei beispielsweise ein großes Herz aus Metall denkbar, an dem die Paare ein Schloss als Erinnerung an ihre Trauung anbringen können, schlug Anita Anspach-Olfers (SPD) vor. Auf Initiative der FWG wurde im Vorortbudget Geld für zehn Nistkästen eingestellt, die SPD setzte sich für Mittel für zwei Waldsofas ein.

Fällungen im Ortsbeirat erklären

Mit Blick auf die Baumfällungen an den Weihern hat der Ortsbeirat Redebedarf. Der Baum- und Heckenschnitt hatte für Ärger in Siegelbach gesorgt. Auf Antrag der FWG sollen die zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung das Vorgehen erklären. Für Laien waren an den Bäumen keine Krankheiten zu erkennen, sagte FWG-Fraktionssprecher Horst Hamacher. Auch auf dem Friedhof und an der Unterführung der L367 seien Hecken völlig entfernt worden. Der Ortsbeirat wünscht sich, künftig rechtzeitig vor solchen Maßnahmen informiert zu werden.