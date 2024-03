Dieter Lesmeister will seine Bäckerei mit angeschlossenem Lebensmittelsortiment in Siegelbach weiter betreiben und macht sich keine Sorgen um die Nachfolge seines Betriebs. Er ist weder krank noch beziehe er deswegen seit zwei Jahren Backwaren einer anderen Bäckerei, widerspricht er den Aussagen des Ortsvorstehers Gerd Hach.

Mit „großer Verwunderung“ habe er in der RHEINPFALZ vom 28. Februar die Aussagen des Ortsvorstehers zur Nahversorgung in Siegelbach gelesen, teilt er der Redaktion mit. „Ich bin nicht krank und werde auch nicht aus diesem Grund seit zwei Jahren beliefert.“ Vielmehr werde der 71-Jährige wegen mangelnder Fachkräfte „seit ungefähr einem Jahr von einem Berufskollegen mit einem Teil Backwaren versorgt“, vieles stelle er aber noch in Eigenregie her.

Die Mitarbeiter in der Bäckerei hätten aus Altersgründen oder wegen Wegzugs seinen Betrieb verlassen, und trotz monatelanger Suche habe er keine neuen Kräfte gefunden. Deshalb stehe er nun allein in der Backstube und kaufe einen Teil dazu. Doch die Arbeit und vor allem der Kontakt zu den Kunden mache ihm weiterhin Spaß, weswegen er nicht vor habe, die Bäckerei und den Laden aufzugeben.

Um die Nachfolge mache er sich derzeit keine Sorgen. „Die muss ja nicht aus der Familie kommen, sondern kann auch durch Verkauf oder Verpachtung geregelt werden“, fügt er an. Dies sei jedoch nicht akut, betont er, „und falls es mal soweit ist, werde ich dies meine Kunden wissen lassen“, kündigt er an. „Mein Interesse ist es, weiterhin die Grundversorgung für Siegelbach aufrecht zu erhalten und damit auch ein Ort der sozialen Begegnung zu erhalten“, stellt er klar.