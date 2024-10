Zu hohe Bordsteine, um sie mit dem Fahrrad zu überwinden, ein Haus, das in die Straße hineinragt, oder Wege, die für Menschen im Rollstuhl zu steil sind: Die Siegelbacher identifizierten bei der „Redaktion vor Ort“ so manche Schwachstelle. Von zu wenig Barrierefreiheit war die Rede. Die Stadt hat Verbesserungen in Aussicht gestellt.

Rudi Hinkelmann fährt gerne mit dem Rad durch Siegelbach.