Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Keine Urnenwände in der Stadt – die Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses stößt in Siegelbach und auf den Erzhütten auf Unverständnis. Denn in beiden Stadtteilen wünschen sich die Menschen diese Bestattungsform schon seit Jahren. Thorsten Peermann, Ortsvorsteher auf den Erzhütten/Wiesenthalerhof, und den Siegelbacher Ortsbeiratsmitgliedern schwebt ein Pilotprojekt vor.

Von Siegelbach aus muss man nicht lange fahren, um vor der nächsten Urnenwand zu stehen. In Rodenbach, nur etwa drei Kilometer entfernt, gibt es eine, in Weilerbach eine Urnenstele.