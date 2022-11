In Siegelbach könnten entlang der Straße Geiersberg Tiny Häuser entstehen. Der Bauausschuss hat den Weg für die Aufstellung eines Bebauungsplans frei gemacht. Anders als die Verwaltung konnten sich einige Ausschussmitglieder durchaus auch eine reguläre Bebauung vorstellen.

Seit einigen Monaten beschäftigt sich die Verwaltung mit der Ausweisung von Flächen für sogenannte Tiny Houses, kleine Häuser, die teils über Räder verfügen. „Jetzt, wo das Thema gesetzt ist, hatten wir bereits ein Dutzend Anfragen“, berichtete Elke Franzreb, Leiterin des Referates Stadtentwicklung. Ein möglicher Standort für diese Häuser hat die Verwaltung entlang der Straße Geiersberg zum Sportplatz hin ausgemacht. Bislang ist die Straße nur auf der gegenüberliegenden Seite bebaut. Eine Erschließung wäre vermutlich leicht umsetzbar. Eine reguläre Bebauung, so Franzreb, sei jedoch nicht möglich. Dann wäre nämlich von dem rund 45 Meter breiten Waldstreifen nichts mehr übrig. Der soll aber erhalten werden, unter anderem dient er als Lärmschutz zum Sportplatz hin. Die Verwaltung hatte daher vorgeschlagen, einen zehn Meter tiefen Streifen für Tiny Houses zu roden. Die sollen eine ganz reguläre Erschließung erhalten, zerstreute Tobias Wiesemann (Grüne) Bedenken, dass es zu Wildwuchs kommen könnte.

Volker Barth (Freie Wähler) sagte, er habe gehört, dass man sich in Siegelbach eine reguläre Bebauung wünsche. Nach seiner Einschätzung sei der Platz ausreichend, um beispielsweise Reihenhäuser zu errichten. Harald Brandstädter (SPD) hielt zudem andere Möglichkeiten des Lärmschutzes für denkbar. Schließlich werde das Neubaugebiet an der Pariser Straße an einer Bahntrasse errichtet. Als Kompromiss schlug Baudezernent Peter Kiefer vor, zunächst einen 15 Meter tiefen Streifen ins Auge zu fassen.