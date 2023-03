Dass im Stadtteil Siegelbach zwischen dem Sportplatz und der Straße Geiersberg Tiny-Häuser entstehen sollen, finden nicht alle gut. Im Vorfeld der Ortsbeiratssitzung am kommenden Donnerstag hat sich die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet und einen Gegenvorschlag gemacht. Denn: „Tiny-Häuser sind eine schöne Sache, aber nicht an dem Standort“, sagt Anita Anspach-Olfers, SPD-Ortsbei- und Stadtratsmitglied. Stattdessen solle man die Fläche, derzeit ein Mischwald, für eine reguläre Bebauung nutzen. Schließlich sei der Bedarf an Wohnungen in Siegelbach und der ganzen Stadt riesig.

Deswegen habe die SPD-Fraktion im Ortsbeirat eine weitere Idee entwickelt, sagt Anspach-Olfers: „Wir könnten uns an der nördlichen Seite der Straße ein Nils-Projekt der Bau AG gut vorstellen.“ Damit werde mehr Wohnraum geschaffen und die Fläche optimal genutzt. Eine Bebauung mit Tiny-Häusern passe auch optisch nicht in das Wohngebiet, ergänzt der SPD-Fraktionsvorsitzende im Ortsbeirat, Robert Gorris: „Eine Straßenseite ist ja bereits bebaut, da sehen wir die Tiny-Häuser auch städtebaulich fraglich.“