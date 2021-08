Ein weiteres Schmuckstück im Vitrinenschrank der Göllheimer AH, nachdem das Ü40-Finale am letzten Freitag noch denkbar knapp verloren ging: Durch einen verdienten 3:2 (0:2)-Erfolg gegen den SC Siegelbach sicherten sich die Nordpfälzer am Donnerstagabend in Mehlingen erwartungsgemäß den Ü50-Kreispokal. Göllheim offenbarte dabei aber vor allem im ersten Abschnitt große Abwehrlücken. Denn obwohl der TuS von Beginn an die Initiative übernahm, boten sich dem Außenseiter aus Siegelbach hochklassige Torchancen. So stand es bei Halbzeit zur Verblüffung aller durch Treffer von Frank Mittermüller (21.) und Matthias Schmachtl (29.) 2:0 für den SCS. Eine faustdicke Überraschung lag in der Luft.

Im zweiten Spielabschnitt ging TuS Göllheim deutlich konzentrierter zu Werke, ließ dem Gegner kaum noch Luft zum Atmen und drehte die Partie im Stile eines Champions zu seinen Gunsten. Dirk Matheis gelang der Anschlusstreffer (35.), bevor Heiko Schmitt das Ergebnis wieder auf Anfang stellte (48.). Den Siegtreffer markierte Mario Weber in der 53. Minute. Am Ende waren die Kräfteverhältnisse wieder geradegerückt. Damit wanderten alle drei AH-Pokale in die Nordpfalz. Der Ü50-Pokalwettbewerb im Fußballkreis Kaiserslautern-Donnersberg startete im September vergangenen Jahres mit neun Teams und fand nun knapp elf Monate später seinen Abschluss.