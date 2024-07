Die Opelstraße wird ab Montag, 22. Juli, gesperrt. Bis zum 5. August erneuert die Stadtentwässerung die Mischwasserhausanschlüsse, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Arbeiten haben bereits begonnen. Bislang sei der Verkehr jedoch nicht davon beeinträchtigt worden. Für die nun anstehende Sanierung der Hausanschlüsse im Abschnitt zwischen Im Krummen Rain und der Bäckerei Lesmeister sei in der Opelstraße ab Montag jedoch aus Gründen der Arbeitssicherheit eine Vollsperrung zwingend erforderlich. Nach Abschluss der Kanalarbeiten übernimmt das Referat Tiefbau die vorhandene Sperrung und erweitert sie in der Zeit vom 5. bis voraussichtlich 17. Augst bis zum Bereich zwischen der Sportheimstraße und der Straße Sauerwiesen. Anwohner bittet die Stadt, ihre Fahrzeuge rechtzeitig auf Parkflächen außerhalb des Baustellenbereichs zu parken. Für den Durchgangsverkehr gibt es eine Umleitung über die B270 und die Erfenbacher Straße. An den Gehwegen wird nicht gearbeitet. Alle Grundstücke bleiben während der gesamten Baumaßnahme jederzeit erreichbar. Wegen der Sperrung entfallen die Bushaltestellen entlang der Opelstraße. Im Mühlenweg werden Halteverbote eingerichtet, um die betroffen Linien – 101 der SWK, sowie 140 und 141 der Regionalbus Westpfalz GmbH – umleiten zu können. Für die Haltestelle „Siegelbach Sand“ werden in der Straße Sauerwiesen und für die Haltestelle „Siegelbach-Mitte“ im Mühlenweg auf Höhe des Friedhofs Ersatzhaltestellen eingerichtet. Zusätzlich richten die SWK-Busbetriebe als Ersatz für die Haltestelle „Siegelbach Zoo“ eine Haltestelle im Mühlenweg kurz vor der Einmündung Erfenbacher Straße ein. Die Regionalbus Westpfalz GmbH weicht hier auf die Haltestelle „Auf der Brücke“ aus.