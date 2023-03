Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Dienstag war die Feuerwehr an zwei Weihern vor dem Siegelbacher Zoo im Einsatz: Weil die Fische in den Gewässern nicht mehr genug Sauerstoff zum Atmen hatten, streckten sie die Köpfe über die Wasseroberfläche und schnappten nach Luft. Die Feuerwehr kam zu Hilfe.

Bei seinem morgendlichen Rundgang entlang der Weiher habe er sofort gesehen, dass etwas nicht stimme, schildert Björn Barth, der Gewässerwart des Siegelbacher Angelsportvereins. Im mittleren