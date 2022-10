Mit der Aufführung ihres neuen Stücks auf der Feiermaus-Bühne in Siegelbach hat die Laienspieltruppe des KKJ ganz offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen. Denn sämtliche Macho-Pläne zerschellen zur Freude des Publikums an der Überlegenheit der Darstellerinnen und ihrer emotionalen Intelligenz.

Es will so gar nicht in die aktuellen Debatten um Frauen- und Männerrollen passen, wie der verheiratete Raymond Villardier (Lars Jacob), ein wohl erfolgreicher Drehbuchautor, seine Freundin Monique (Katja Gladel) telefonisch zu einem romantischen Wochenende in sein Landhaus einbestellt. Um so herzlicher sind die ersten Lachsalven aus dem Saal, als sein Freund Emile (Tim Altschuck), ein Bankier, hereinschneit, um der mutmaßlichen Einsamkeit und Langeweile zuvorzukommen. Er versteht die schreckgeweiteten Augen seines Kumpels überhaupt nicht, als er diesem erklärt, dass auch dessen Schwiegermutter Simone (Dorothea Schröder) draußen im Auto warte. Das Publikum gluckst schon. „Und ihre Tochter ist auch dabei“, ergänzt Emile schon ziemlich kleinlaut. Die Leute im Saal toben, man merkt schon hier, dass die Premiere auf einem guten Weg ist.

Kein Entkommen für den Macho

Die verzweifelte Suche nach einem Ausweg aus der sich anbahnenden Katastrophe ist Raymond ins Gesicht geschrieben, als er sich der geballten Frauenpower gegenübersieht. Sein Versuch, das Haus zu verlassen, scheitert an der fürsorglichen Absicht seiner Angetrauten Noelle (Kristin Weber), ihn begleiten zu wollen. Auch mit dem Versuch, den Besuch durch eine vorgeschützte hochinfektiöse Krankheit loszuwerden, scheitert der gute Raymond. Emiles Freundin Vicky (Jule Sann) verpasst Raymond eine Injektion mit einem Antibiotikum. Sie sei dazu qualifiziert, „weil ich schon einmal eine Krankenschwester gespielt habe“. Das Publikum freut sich sichtlich an der Aussichtslosigkeit, mit der der Macho seiner Entzauberung entgegentrudelt.

Professionelles Bühnenbild beeindruckt

Ziemlich beeindruckend ist es, mit welcher Professionalität die Truppe des KKJ, dem „Verein zur Förderung der Kerwe, Kultur und Jugend“, die kleine Bühne im Saal der Gaststätte „Zur Feiermaus“ gestaltet hat. Die große rote Couch ist stets Mittelpunkt der Handlung, ein bodentiefes Fenster suggeriert den Blick in einen weitläufigen Park. Handlungstragend ist auch ein Portal, das den Weg zur Küche in diesem geräumigen Landhaus weist. Demselben Zweck dienen ein angedeuteter Treppenaufgang zu zwei Türen hin sowie die gut bestückte Bar-Ecke.

Die Frauen im Stück übernehmen das Ruder

Der Zusammenbruch jeglicher Macho-Pläne ist das entscheidende Moment. Ihre Umsetzung hat überhaupt keine Chance und ihr Scheitern macht den Reiz der gesamten Komödienhandlung aus. Glänzende Höhepunkte schauspielerischer Darstellung emotionaler Intelligenz gefallen dem Publikum sichtlich gut. So gelingt es Monique später, den die gesamte Landhausgesellschaft terrorisierenden Bankräuber Maxime (Martin Scheidt) dazu zu bringen, ihr mit Servierschürzchen den Tee zu reichen. Und Noelle bringt den zunächst pistolenfuchtelnden Maxime dazu, die Gefangenschaft der Landhausgesellschaft eine Woche lang auszudehnen, um ihren betrügerischen Ehemann wieder einzunorden.

Die Komödienhandlung nimmt einige atemberaubende Wendungen. Daran ist Polizeiinspektor Dambier (Paul Sann) nicht unbeteiligt. Durch seine schauspielerische Verkörperung behördlicher Arroganz und Ahnungslosigkeit reizt er die Leute im Saal zu verständnisvollem Lachen. Wer Lust hat, selbst mitzulachen, der hat an den kommenden Wochenenden bei weiteren Aufführungen Gelegenheit dazu.

Verlosung

Für die Aufführung der Kriminalkomödie „Ein gemütliches Wochenende“ am Montag, 31. Oktober, 20 Uhr, in der Gaststätte „Zur Feiermaus“ in Siegelbach verlost die RHEINPFALZ zweimal zwei Karten. Wer Lust auf einen Theaterbesuch hat, kann am Montag, 24. Oktober, ab 10 Uhr unter Telefon 0631 3737-288 in der Redaktion anrufen. Die beiden ersten Anrufer erhalten die Karten.