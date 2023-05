Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viel Spannung versprechen am Sonntag die Spiele in der Verbandsliga. So müssen die Damen des TC RW Kaiserslautern unbedingt gegen den TSC Mainz II einen Sieg landen, wenn sie sich noch Hoffnungen in Sachen Aufstieg machen wollen. Im Abstiegskampf stehen dagegen die RW-Herren.

„In der Oberliga haben wir schon öfter gegen sie gespielt“, sagt Lucy Lascheck, Mannschaftsführerin der Damen des TC RW Kaiserslautern, vor der Heimpartie am Sonntag (10 Uhr) gegen den TSC