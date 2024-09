Auch der erste Auswärtsauftritt in der neuen Oberligarunde verlief für die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern erfolgreich. Bei der TG Worms machten sie mit zwei Treffern im letzten Viertel ihren 2:1 (0:1)-Sieg klar.

Nach dem 2:0 gegen den HTC Neunkirchen zum Auftakt der Feldrunde setzten sich die TSG-Herren auch gegen die stark eingeschätzten Wormser durch und eroberten dadurch die Tabellenspitze. Dass es für die Lauterer vor allem in den ersten beiden Vierteln nicht richtig gut lief, lag nicht nur am Gegner, sondern auch am neuen Platz der Wormser. „Die Bälle wurden sehr langsam“, erklärte Andreas Gillmann, der Coach der TSG, die anfänglichen Schwierigkeiten seiner Truppe, die durch einen Siebenmeter mit 0:1 in Rückstand geriet.

Erstes Oberligator für Jan Kern

Mit zunehmender Spielzeit kamen die Seinen mit dem langsamen Kunstrasen immer besser zurecht. Im vierten Viertel habe sein Team dann „alles auf die Angriffskarte gesetzt“, so Gillmann. Nach Felix Hempels guter Vorarbeit traf Marcel Fath mit einem abgefälschten Schuss zum 1:1. Die Lauterer suchten die Entscheidung und wurden belohnt. Nachdem sich David Kläs gegen zwei Gegenspieler durchgesetzt und den Ball zu Jan Kern gespielt hatte, vollendete der Youngster mit dem Siegtreffer zum 2:1. Für den 17 Jahre alten Nachwuchsspieler war es der erste Oberligatreffer. Aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit bezeichnete Gillmann den Sieg als „absolut verdient“.

Auch die Oberliga-Damen der TSG Kaiserslautern waren bei der TG Worms gefordert. Am Ende unterlagen sie mit 1:2 (1:0). Nachdem sie durch Zoe Nölker im ersten Viertel 1:0 in Führung gegangen waren, kassierten sie noch zwei Gegentreffer. Julie Steinsch, die Trainerin der TSG-Damen, führte die Niederlage auf die geringe Zahl der Auswechselspielerinnen zurück. „Am Ende waren wir stehend K.o.“, so die TSG-Trainerin.