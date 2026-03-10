Die zweite Mannschaft feiert einen Derby-Heimsieg in der Landesliga, während die Erste beim Tabellenzweiten in der Regionalliga unterliegt.

Der 1. FC Kaiserslautern erlebte ein Basketball-Wochenende mit zwei sehr unterschiedlichen Ergebnissen: Während die zweite Mannschaft ihre Dominanz in der Landesliga eindrucksvoll bestätigte, musste die erste Mannschaft in der 2. Regionalliga Südwest eine Niederlage im Spitzenspiel hinnehmen. In der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz gewann der 1. FC Kaiserslautern II das Derby gegen den TV 03 Ramstein deutlich mit 97:52 (43:21) und setzte damit seine beeindruckende Serie fort. Für die Lauterer war es bereits der 16. Sieg in Folge, die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Oberliga standen schon vorher fest. Mit aggressiver Verteidigung, schnellen Ballgewinnen und hohem Tempo im Angriff setzte sich der Tabellenführer bereits im ersten Viertel auf 18:8 (10.) ab. Vor allem die Intensität in der Defensive stellte Ramstein vor große Probleme. Besonders aus der Distanz fanden die Gastgeber immer wieder gute Würfe und nutzten ihre Chancen konsequent. Ramstein tat sich zunehmend schwer, den Offensivfluss der Lauterer zu stoppen, sodass der Rückstand kontinuierlich anwuchs.

Zur Halbzeit lag Kaiserslautern bereits deutlich mit 43:21 in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Die Gastgeber spielten weiterhin konzentriert, bewegten gut den Ball und trafen nach Belieben. Sie kontrollierten das Spiel souverän und brachten den Derby-Sieg locker ins Ziel. Am Ende stand ein deutlicher 97:52-Erfolg. Bester Werfer auf Seiten des FCK II war Aamari Guishard mit 17 Punkten.

Nichts zu holen in Langen

Weniger erfolgreich verlief das Wochenende für die erste Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern in der 2. Basketball-Regionalliga Südwest. Beim TV Langen II, dem designierten Vizemeister, unterlagen die Pfälzer mit 69:80 (33:45). Vor allem ein schwacher Start in die Partie erwies sich dabei als entscheidender Faktor. Die Gastgeber erwischten den deutlich besseren Beginn. Langen spielte von Anfang an mit viel Tempo, traf hochprozentig aus der Distanz und setzte die Defensive der Lauterer früh unter Druck.

Kaiserslautern hingegen fand offensiv zunächst kaum Rhythmus und ließ mehrere Chancen ungenutzt. So setzte sich der Tabellenzweite bereits im ersten Viertel auf 25:12 (10.) ab. Kaiserslautern entschied das zweite Viertel zwar knapp für sich, lag zur Halbzeit aber dennoch mit 33:45 (20.) zurück. Nach der Pause verlief das Spiel vollkommen ausgeglichen. Der FCK zeigte Moral und konnte die Partie lange offenhalten. Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und fanden immer wieder Antworten auf die Angriffe der Pfälzer. In entscheidenden Momenten traf Langen wichtige Würfe und hielt den Abstand konstant. Das dritte Viertel ging mit 20:19 erneut knapp an Kaiserslautern, am Rückstand änderte sich jedoch wenig. Im Schlussabschnitt kämpften die Rot-Weißen noch einmal um jeden Ball und kamen kurzzeitig nochmal in Schlagdistanz. Doch der TV Langen II spielte seine Erfahrung aus, kontrollierte das Tempo der Partie und ließ nichts mehr anbrennen. Das letzte Viertel endete 16:16, sodass die Hessen letztlich einen verdienten 80:69-Sieg feiern konnten. Bester Werfer der Kaiserslauterer war Waldemar Nap mit 27 Punkten. Auch Max Herzog zeigte eine starke Offensivleistung und steuerte 20 Punkte bei.

Früher Rückstand war entscheidend

Insgesamt zeigte der FCK nach dem schwachen Beginn zwar eine deutliche Leistungssteigerung und viel Einsatz, konnte den frühen Rückstand jedoch nicht mehr aufholen. Im letzten Heimspiel des Jahres empfangen die Roten Teufel am Samstag (17 Uhr) in der Barbarossahalle den bereits als Meister feststehenden ACT Kassel, der die Ligatabelle ungeschlagen anführt.