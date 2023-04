Setzt der TuS Hohenecken seine Sieglosserie fort oder gelingt ihm die Wende? Auf diese für den Fußball-Verbandsligisten entscheidende Frage wird am Sonntag (16 Uhr) die Auswärtspartie beim FC Speyer eine Antwort geben.

In welcher heiklen Situation sich die Mannschaft befindet, das brachte unlängst Harry Milster klar zum Ausdruck. „Gegen Speyer müssen wir gewinnen“, unterstrich der Abteilungsleiter der Fußballer des TuS Hohenecken die Bedeutung dieser Partie angesichts der immer bedrohlicher werdenden Abstiegssorgen des seit vier Spielen sieglosen Teams. Dabei ist der FC Speyer nicht irgendeine Mannschaft aus dem Mittelfeld, sondern der Tabellenvorletzte. Wenn dem TuS nicht gegen dieses Kellerteam die Wende gelingen sollte, gegen wen dann?

Daran dachte Milster sicherlich, als er vom Gewinnenmüssen sprach. Die Aussichten, in den beiden nach dem Speyer-Spiel folgenden Partien zu punkten, sind ziemlich trübe. Empfängt der TuS doch zunächst den Spitzenreiter VfR Baumholder und muss dann beim ebenfalls zu den Topteams zählenden SC Idar-Oberstein antreten. Nach diesen Begegnungen könnten sich die Hohenecker auf einem Abstiegsplatz befinden.

Der schlimmste Fall

Dass sie zurzeit noch in der Rangordnung der 17 Verbandsligisten den zehnten Platz einnehmen, verdanken sie der Schwäche der hinter ihnen rangierenden Teams. Aber vom Tabellenzwölften, dem SV Hermersberg, trennt sie nur ein Punkt, und sollte der „Worst Case“ eintreten, dann müssten sich am Ende sechs Teams in Richtung Landesliga verabschieden.

Dass der TuS nach einer passablen ersten Saisonphase so in die Bredouille geraten ist, hängt mit der Verletzungsmisere zusammen. Zuletzt, im Heimspiel gegen den TB Jahn Zeiskam, fehlten dem TuS-Coach Benny Hassenfratz die Stürmer Lukas Kallenbach, Enrico Wolf und Sergen Tok. Vor allem Letzterer wird schon seit längerer Zeit schmerzlich vermisst. Mit elf Treffern ist Tok der erfolgreichste Torschütze des Teams. Beim 1:0-Sieg im Hinspiel gegen den FC Speyer schoss er den spielentscheidenden Treffer.