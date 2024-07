Die Siedlerkerwe gehört zur Lothringer Dell einfach dazu. Stets am ersten Juliwochenende feiern die Siedlungsbewohner seit 1935 ihr eigenes Fest. Am Sonntag schlängelte sich der traditionelle Umzug wieder durch die Straßen. An Feierlaune mangelte es der ältesten Siedlung der Stadt nicht.

Fröhliche Gesichter, wohin man schaute. Nach einer mehrjährigen Zwangspause wurde die Siedlerkerwe in der Lothringer Dell nun erstmals wieder gefeiert. Dass dieses Fest für die Bewohner etwas Besonderes ist, wurde am Sonntag offenkundig. Viele Besucher waren auf den Beinen, oder besser gesagt auf den Bürgersteigen unterwegs, um den Tross zu verfolgen.

Organisiert wurde die Kerwe vom Verein der Siedlergemeinschaft. „Diese müssen wir hochhalten“, erzählt Vorstandsmitglied Sebastian Klein. Dazu trägt wohl auch die Kerwe bei. Rund 70 Helfer hatten das Kerwewochenende möglich gemacht. Auf die Frage „Wem ist die Kerwe?“ konnte es für die Teilnehmer nur eine Antwort geben: „Unser!“

Neben der Siedlergemeinschaft präsentierten sich am Sonntag die Karneval-Gesellschaft Narrensänger und der Heimatverein Erzhütten-Wiesenthalerhof. Auch die befreundeten Siedler und Eigenheimer „Im Grubentälchen“ zog es mit einem Wagen durch die Gassen. Laut wurde es bei den Guggemusikern „Phoenixkrechzer“ aus Ramstein. Mit Trommeln und Blasinstrumenten sorgten sie für viel musikalische Begleitung. Essen (Würstchen) und Trinken (Bier) reichten die Umzugsteilnehmer unkompliziert über die Häusermauern an die Schaulustigen. Und so mancher Bewohner machte es sich in seiner Hofeinfahrt mit Bänken und Tischen gemütlich.