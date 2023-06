Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die „Siedler und Eigenheimer“ im Grübentälchen sind am Ziel: Nach fünf Jahren Planung und gut zwei Jahre nach dem Ersten Spatenstich war die Begegnungsstätte des Vereins in der Schreberstraße im Mai zur Nutzung freigegeben. Eingeweiht und gefeiert wurde am Freitag.

„Es war ein beschwerlicher Weg“, stellte der Vorsitzende des 210 Mitglieder starken Vereins in seiner Begrüßung fest. Michael Illig machte nicht viele Worte. Bei