Mit einem Auto zusammengestoßen ist ein siebenjähriger Junge, als er mit seinem Fahrrad unterwegs war. Wie die Polizei berichtet, kam der Autofahrer am Dienstag gegen 14.30 Uhr aus Richtung Käthe-Kollwitz-Straße und fuhr in Richtung Feuerbachstraße, als der Junge mit seinem Fahrrad von links aus einem Hauszugang kam und unvermittelt auf die Fahrbahn der Slevogtstraße fuhr. Er war offenbar auf die Straße gefahren, ohne auf den Verkehr zu achten und prallte mit seinem Rad gegen die Front des Wagens. Glück im Unglück: Der junge Radler zog sich nur Schürfwunden an Armen und Beinen zu. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand leichter Sachschaden an Auto und Fahrrad.