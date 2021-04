Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur noch alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes und einer Person eines anderen Hausstandes erlaubt. Kinder bis einschließlich sechs Jahren zählen nicht mit. Es gilt eine Ausgangsbeschränkung. Zwischen 21 und 5 Uhr des Folgetages darf die Wohnung nur aus triftigen Gründen verlassen werden. Zu den Gründen zählen die Ausübung der Arbeit, akute medizinische Behandlungen, Versorgung von Pflegebedürftigen oder Minderjährigen, Begleitung Sterbender, unter anderem Besuche bei Ehepartnern und Lebensgefährten, die Versorgung von Tieren und wenn Gefahr für das eigene Leben oder Eigentum besteht. Im Einzelhandel gelten verschärfte Terminshopping-Regeln. Im Laden dürfen nur noch Personen des gleichen Hausstandes gleichzeitig einkaufen. Von dieser Regelung ausgenommen sind weiterhin Lebensmittel- und Getränkemärkte, Direktvermarkter von Lebensmitteln, Einkaufsstände auf dem Wochenmarkt, Drogerien und Babyfachmärkte. Apotheken, Sanitäts- und Reformhäuser dürfen ebenso geöffnet bleiben wie Tankstellen, Banken und Poststellen, Reinigungen und Waschsalons, Buchhandlungen, der Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf, der Großhandel, Blumenläden, Gärtnereien, Bau- und Gartenbaumärkte, Tierbedarfs- und Futtermittelmärkte. Abhol-, Liefer-, und Bringdienste sind erlaubt. Zwischen 21 und 6 Uhr des Folgetages dürfen keine alkoholhaltigen Getränke verkauft werden. Spätestens ab 21 Uhr müssen die Geschäfte schließen. Schließen müssen Kosmetik-, Piercing-, und Tattoostudios sowie Wellnessmassagesalons, weil hier das Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann. Dies gilt nicht für Dienstleistungen, die medizinischen oder hygienischen Gründen dienen: Friseursalons, Optiker, Gehörgeräteakustiker, Fußpflege, Ergo-, Logo-, Podo- und Physiotherapie sowie Rehasport. Die Gastronomie muss nun auch den Außenbereich schließen. Museen, Ausstellungen, Galerien und Gedenkstätten sind geschlossen. Tierparks, botanische und zoologische Gärten sowie ähnliche Einrichtungen dürfen nur noch die Außenbereiche öffnen. Es besteht eine Vorbuchungspflicht. Training und Wettkampf im Amateur- und Freizeitsport in Mannschaft- und Kontaktsportarten sind untersagt. In Einzelsportarten darf lediglich alleine, zu zweit und mit Personen des eigenen Hausstandes und nur im Freien trainiert werden. Proben und Auftritte in der Breiten- und Laienkultur sind nicht erlaubt.