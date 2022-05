Seit Anfang des Jahres hat das Referat Tiefbau insgesamt sieben Bushaltestellen im St.-Quentin-Ring, in der Goethestraße, im Hertelsbrunnenring, in der Merseburger Straße und in der Talstraße barrierefrei umgebaut. Gehbeeinträchtigte können dort nun vereinfacht mithilfe der Absenktechnik der Busse zu- und aussteigen, teilt die Stadtverwaltung mit. Zudem ermöglichen die weißen Rillenplatten, dass Sehbeeinträchtigte sich auf dem Weg zum Bustür und entlang der Haltestelle besser orientieren können. Diese Maßnahmen erhöhen nicht nur die Sicherheit sondern fördern auch die Mobilität beeinträchtigter Personen. Die Kosten für die Umbauarbeiten liegen bei rund 270.000 Euro, die zu 85 Prozent gefördert werden.