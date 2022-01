Die für das zweite Aprilwochenende geplante Sickingenmesse in Landstuhl wird auf den 2. und 3. Juli verschoben. Das teilt Oliver Krauß, Vorstandsmitglied der Fördergemeinschaft Sickingenstadt (Fög), mit. Schweren Herzens sei die Entscheidung aufgrund der Pandemiesituation gefallen. „Im April wäre es fast unmöglich, eine Messe zu veranstalten“, sagt er. Als Gründe nennt er sowohl eine vermutlich reduzierte Besucherzahl als auch die eher verhaltenen Anmeldungen der Aussteller. „Wir wollten eher versuchen, eine Lösung zu finden, statt abzusagen und uns geschlagen zu geben. Deswegen haben wir die Messe in den Sommer verschoben.“ Die Sickingenmesse wird in Kooperation mit dem Ramsteiner Werbering durchgeführt und findet im jährlichen Wechsel in den Städten Landstuhl und – als Westricher Leistungsschau – Ramstein-Miesenbach statt. Nach Angaben der Fög bewegen sich die Besucherzahlen im fünfstelligen Bereich. Geplant sind Aussteller in und um die Stadthalle, ein verkaufsoffener Sonntag und ein Streetfood-Event.