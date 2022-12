Kunden der Landstuhler Stadtwerke können derzeit nicht in den günstigeren Sickingengas-Tarif wechseln. Das hat Stadtbürgermeister Ralf Hersina klargestellt. Gegenüber der RHEINPFALZ hatte Hersina berichtet, dass im Werksausschuss für all jene Kunden, die mindestens fünf Jahre bei den Stadtwerken ihr Gas beziehen, als „Treuebonus“ ein möglicher Wechsel in den Sickingentarif diskutiert worden sei. Doch dieses Angebot habe nur zur Diskussion gestanden, sei am Dienstag im Stadtrat aber nicht beschlossen worden. „Jetzt neue Kunden im Sickingengas-Tarif aufzunehmen, würde unsere Kalkulation durcheinander bringen“, erläutert der Bürgermeister, wieso derzeit nur Bestandskunden von den günstigeren Gebühren profitieren können. „Und auch sie erhalten nur eine Verlängerung von jeweils drei Monaten und nicht wie früher von einem Jahr.“ oef