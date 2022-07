Die Landstuhler Burg Nanstein wird am Freitag, 2. September, und Samstag, 3. September, Schauplatz des siebten Sickingen Highland-Festivals. An jedem der beiden Abende lassen es zwei Bands krachen.

Freitags sind ab 20 Uhr die Dicken Kinder aus Landau und Gloria Ade zu Gast. Mit ihnen stehen Musiker auf der Burgbühne, die darauf abzielen, ihren Zuhörern eine tolle Partynacht zu bescheren. Tags drauf tritt die Band 2U aus Hamburg ebenfalls ab 20 Uhr auf, die laut Veranstalter die wohl beste U2-Coverband ist und die Hits der britischen Rocklegenden unfassbar gut covert. Anschließend soll Punkrock mit Mr. Irish Bastard der alten Feste Nanstein einheizen, bevor die K-Town Pipe Band aus Kaiserslautern für Gänsehautmomente sorgt.

Die Sickingen Highlander, eine Abteilung der Heimatfreunde, übernehmen die Bewirtung. Unter anderem werden irisches Bier und schottischer Single Malt angeboten.

Der Kartenverkauf beginnt ab sofort. Die limitierten Tickets können bei der Buchhandlung Stützel in Landstuhl, Am Alten Markt 11, Telefon 06371 2369, oder bei allen Mitgliedern der Highlander erworben werden. Die Tickets für Freitag kosten zehn Euro, für Samstag 18 Euro. Einlass in die Burg ist jeweils ab 18.30 Uhr. Weitere Information gibt es im Internet unter https://heimatfreunde-landstuhl.de/sickingen-highlander/.