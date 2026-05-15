Vanden Plas, Johannes Reitmeier, Darsteller des Pfalztheaters: Bei den Burgspielen Landstuhl ist dieses Mal Prominenz am Start. Gespielt wird das Historical „Sickingen“.

Die Burgspiele Landstuhl, die am Pfingstsamstag mit einem etwas anderen Stück Premiere feiern, sind seit Wochen ausverkauft: Kaum war der Vorverkauf für das Rock-Historical „ Sickingen“ im Dezember eröffnet, ging der Run auf die Tickets los. Restkarten gibt es nur noch für eine Zusatzvorstellung am Samstag, 30. Mai, 16 Uhr.

„Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es Wochen im Voraus ausverkauft sein würde“, freut sich Regisseur Johannes Reitmeier. „Damit hatte wirklich niemand gerechnet.“ Selbst Produktionsleiter Frank Zimmer von den Heimatfreunden Landstuhl, dem veranstaltenden Verein, hatte vorab einen derart großen Zulauf nicht zu erhoffen gewagt, wie er zugibt. Das düster-poetische Musiktheater um Franz von Sickingen weicht von der Tradition der Burgspiele ab, die laut Heimatfreunde-Vorstand Zimmer bereits im beginnenden 19. Jahrhundert mit ersten Aufführungen in der alten Turnhalle und im Kolpinghaus wurzelt: Die Burgspiele stehen gewöhnlich für heiteres Mundarttheater.

Polarisierende Person an der Schwelle zur Neuzeit

Ganz anders die Rockoper mit Vanden Plas, die das Leben des Reichsritters als Stationenspiel auf der Burg Nanstein hoch über der Sickingenstadt skizziert. Franz von Sickingen – geboren am 2. März 1481 auf Burg Ebernburg über Bad Münster am Stein-Ebernburg – war eine markante Persönlichkeit seiner Zeit und Anführer der rheinischen und schwäbischen Ritterschaft. Er gilt als letzter Ritter: An der Schwelle des Mittelalters zur Neuzeit endete mit seinem Tod deren Ära.

Die historisch verbrieften Tatsachen seien ihm bei seiner Inszenierung überaus wichtig gewesen, betont Regisseur Reitmeier. „Aber keine Angst, wir füttern das Publikum nicht mit Jahreszahlen und verwandtschaftlich-dynastischen Geschichten“, verspricht er schmunzelnd. „Niemand wird überfordert.“ Vielmehr wolle man ausgehend von überlieferten Fakten und im Kontext der historischen Ereignisse die verschiedenen Facetten der polarisierenden Persönlichkeit von Sickingens herausstellen. Dieser werde auf der Bühne nicht unkritisch als großer Held seiner Zeit und letzter Ritter gefeiert. „Er war weder ein heroischer Freiheitskämpfer noch ausschließlich ein skrupelloser Kriegsgewinnler. Da muss man einen guten Mittelweg finden.“ So fänden sowohl die kritische Reflexion als auch der emotionale Aspekt Eingang in das Stück.

Kreativteam um Johannes Reitmeier (v.li.): Musikassistenz Hardy Wolf und Lukas Gärtner, Regieassistentin Alicia Mayer. Foto: Burgspiele Landstuhl

Die Idee, dem Reichsritter an authentischer Stätte ein szenisch-musikalisches Denkmal zu setzen, in den Burgmauern nämlich, in denen er am 7. Mai 1523 zu Tode kam, wurde denn auch von außen an Frank Zimmer herangetragen: von Andreas Lill, dem Drummer der Kaiserslauterer Progmetal-Band Vanden Plas. Der Schlagzeuger und Burgenfan, der als Kind schon auf der Nanstein „herumgeturnt ist“, wie er erzählt, trug sich schon lange mit dem Gedanken, dem Reichsritter eine Rock-Oper zu widmen und diese auf der Westpfälzer Festung zu inszenieren. Bei Frank Zimmer traf Lill schließlich auf offene Ohren: „Sickingen ist für uns ja immer ein interessantes Thema“, meinte dieser. Und bald war das bewährte Erfolgsteam um Intendant und Regisseur Johannes Reitmeier und die Band Vanden Plas wieder vereint, die mit Rockopern wie „Abydos“, „Last Paradise Lost“ und „Everyman“ nicht nur am Pfalztheater in Kaiserslautern für ein ausverkauftes Haus sorgten.

Sein „alter Weggefährte“ Andy Kuntz habe ihn ins Boot geholt, berichtet Reitmeier, der das Konzept zum Stück entwickelte. Zu den Profis stoßen die Laiendarsteller der Heimatfreunde Landstuhl als Spielleute, Ritter, Söldner und Gesinde. In Streitgesprächen führen sie zu der Hauptfigur in all ihrer Zerrissenheit und ihrem Zwiespalt hin. Das Sängerensemble des Pfalztheaters wiederum spiegelt Sickingens Innenleben, „ist für die emotionalen Aspekte zuständig“, wie Reitmeier erklärt.

Probeszene (von links): Randy Diamond, Astrid Vosberg, Adrienn Czunka, Andy Kuntz und Manuel Lothschütz. Foto: Burgspiele Landstuhl

Vanden-Plas-Sänger Andy Kuntz, der am Libretto mitwirkte, wird in der Hauptrolle des Franz von Sickingen zu sehen sein. Publikumsliebling Astrid Vosberg tritt als Narr an seine Seite. Pfalztheater-Darsteller Randy Diamond, zudem Choreograph des Stücks, übernimmt den Part als Sickingens Gegenspieler Richard von Greiffenklau. Seine Kollegin Adrienn Czunka schlüpft in die Rolle von Sickingens Gemahlin Hedwig von Flersheim. In jenen Tagen alles andere als selbstverständlich, wird beiden in den Annalen eine Liebeshochzeit auf Augenhöhe bescheinigt. Die früh verstorbene Gattin, deren Tod Ritter Franz in tiefe Trauer stürzte, spielt laut Reitmeier eine zentrale Rolle in dem Stück. Nicht zuletzt verkörpert Manuel Lothschütz den Poeten Ulrich von Hutten.

Der Humanist hatte Franz von Sickingen für seine Idee der Reformation gewonnen. Befeuert vom Idealismus und dem Ziel, die kirchlichen Güter zu säkularisieren, führten schließlich zum Krieg: Sickingen kämpfte an der Spitze eines Söldnerheers gegen eine militärische Allianz aus Kirche und Fürsten, die Greiffenklau um sich scharte, und unterlag. Die einfachen Waffen der Ritter konnten gegen die moderne Artillerie der Alliierten nichts ausrichten, die ab 29. April 1523 die Nanstein belagerten und bombardierten. Sickingen wurde beim Beschuss schwer verwundet und erlag wenige Tage später seinen Verletzungen.

Mit im Boot: das Ensemble der Burgspiele Landstuhl . Foto: Burgspiele Landstuhl

Die Proben zum Stück, das in Rückblicken ausgehend von Sickingens letzten Tage sein Leben Revue passieren lässt, sind inzwischen in die heiße Phase gegangen. „Sie laufen sehr gut“, lässt Reitmeier wissen. Er fühle sich dort bestens aufgehoben und schätze auch die Arbeit der Laiendarsteller sehr. Alles füge sich bestens. „Der dramaturgische Bogen erschließt sich, und es hat sich vieles im Detail entwickelt. Alle verstehen sich prächtig, und die Atmosphäre ist locker“, gerät er ins Schwärmen. Das werde sich am Schluss aber vermutlich noch ein wenig ändern, schränkt er ein, „aber das kennen wir ja alle“.

Die früheren Erfolge sorgen bei den Akteuren für einen gewissen „Erwartungsdruck“, wie Reitmeier einräumt. „Selbstverständlich darf man keine Pfalztheater-Produktion erwarten“, möchte er zu hohe Erwartungen bei den Fans etwas dämpfen. „Die begrenzen Möglichkeiten der Burg, eine eher überschaubare Ausstattung bei der Beleuchtung und ein nicht eben ausufernder Etat setzen uns klare Grenzen. Aber wir haben uns mit den historischen Kostümen sehr viel Mühe gegeben und bieten wirklich deutsche Renaissance am Beginn des 16. Jahrhunderts und kein Fantasy-Pseudomittelalter, wie oft genug zu sehen.“ Dazu trägt auch Maja Storbeck bei, die für die Maske verantwortlich zeichnet.

Bewährtes Genre

Auch das Genre Rock-Oper sei erfolgversprechend: „Ich glaube, es ist eine spezielle Art des Musiktheaters, die generationsübergreifend Leute anspricht.“ Die musikalische Leitung übernimmt Gitarrist Stephan Lill, der die Musik komplett allein komponiert hat. Für den typischen Vanden-Plas-Sound ist also ebenfalls gesorgt. Jedenfalls fast. Denn ein bisschen weicht die Musik doch vom Gewohnten ab: Gesungen wird auf Deutsch, und mittelalterliche Instrumente spielen ebenfalls eine Rolle. Als „lichten Moment“ im düsteren Rock kündigt Reitmeier zudem ein typisches Renaissance-Madrigal an – als musikalisches Statement der Liebe Sickingens zu seiner Hedwig. „Die Musik spricht für sich“, fasst der Regisseur es zusammen. Stephan Lill habe für jede Szene eine eigene musikalische Sprache gefunden und eine schöne stilistische Vielfalt geschaffen.

Mehr als die acht geplanten Aufführungen kann es übrigens in diesem Jahr trotz der großen Nachfrage nach Tickets nicht mehr geben. Grabungsarbeiten setzen der Aufführungssaison zeitliche Grenzen – es wurden Hinweise auf Geschützstellungen im Burgareal gefunden. Heimatfreunde-Vorsitzender Frank Zimmer konnte mit den zuständigen Stellen eine Grabungspause vereinbaren, sonst wären die Burgspiele in diesem Jahr komplett ausgefallen. Geplant war ursprünglich laut Zimmer ohnedies, sie für die Saison 2026 auszusetzen, was wiederum Raum für das „Sickingen“-Projekt schuf, dem nun Publikum wie Ensemble gleichermaßen entgegenfiebern.