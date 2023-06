Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist das größte Fest in Kaiserslautern und zieht Besucher von weit über die Stadtgrenze hinaus an: das Altstadtfest. In zweieinhalb Wochen steigt die Sause nach drei Jahren Pandemie-Pause wieder. Damit der Spaß bei solchen Massen nicht getrübt wird, ist ein aufwändiges Sicherheitskonzept nötig. Diesmal gibt es einige Neuerungen.

Seit über einem halben Jahr ist Alexander Heß, Leiter des Citymanagements, bereits mit der Organisation des Altstadtfestes beschäftigt. „Es ist jedes Mal ein Riesenkraftakt