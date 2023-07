KINDSBACH. In der Kindertagesstätte müsse die Situation rund um die Fluchtwege verbessert werden, teilte Ortsbürgermeister Knut Böhlke (SPD) in der Gemeinderatssitzung mit. Dies sei bei einer Überprüfung festgestellt worden. Es müssen hinterleuchtete Schilder an den Fluchttüren sowie im gesamten ersten Obergeschoss angebracht werden. Bei einer Enthaltung wurde der Auftrag für die Arbeiten für die Sicherheitsbeleuchtung für 4215 Euro vergeben.