Das Thema ist ein Dauerbrenner: Kaiserslautern sei nicht sauber genug und nicht sicher, wird geklagt. Die künftige Oberbürgermeisterin Beate Kimmel räumt ein: „Wir müssen noch besser werden.“ Sie hat am Montag dem Stadtrat ein Konzept vorgelegt, was getan wurde, wo es hakt und wie die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt verbessert werden könnte.

Als Problemzonen weist das Konzept, das vom Leiter des Referats Recht und Ordnung, Rainer Wirth, erstellt wurde, den Rathausvorplatz und die Umgebung des Einkaufszentrums „K