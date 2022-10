Was am Dienstag im Landkreis und der Stadt Kaiserslautern wichtig war.

Eine Statistik des Bundeskriminalamtes zur Kriminalität in deutschen Großstädten hat in Kaiserslautern für Aufsehen gesorgt. Am Montag diskutierte der Stadtrat darüber. Während die einen mehr Polizisten forderten, könnte genau das dazu führen, dass die Stadt noch schlechter abschneidet.

Seit über einer Woche ist der Stadtteil mit seinen mehr als 2700 Einwohnern nicht mehr auf dem direkten Weg zu erreichen. Wegen Kanalbauarbeiten ist die Zufahrt über die L 502 aus Richtung Innenstadt gesperrt. Die Dansenberger müssen sich in Geduld üben.

Im Sommer 2023 wird die Matelso GmbH, ein Unternehmen, das sich auf Call-Tracking und Online-Marketing spezialisiert hat, ein neues Firmengebäude am Standort Europahöhe beziehen. Am Dienstag war Richtfest für das Neun-Millionen- Euro-Projekt.

Auch wer sich vergnügen will, muss tiefer in die Tasche greifen. Wie sich das auf Schausteller-Kassen auswirkt, ist nur eine der Fragen, die sich kurz vorm Start der Lauterer Oktoberkerwe stellen. Klar ist: Die Preise klettern.

Bei der Suche nach Flächen für Wohnbebauung prüft die Stadtverwaltung städtische Areale auf ihre Eignung zur Nachverdichtung. Hierzu soll nun die Öffentlichkeit beteiligt werden, um zu klären, ob die Eigentümer überhaupt zu einer Mitwirkung bereit sind und ob es eventuell Konflikte mit Anrainern geben könnte.

Wann und ob der Wetterhahn der Otterberger Abteikirche überhaupt wieder an seinen angestammten Platz zurückkehren kann, ist derzeit noch nicht klar. Die Kirchengemeinde wartet auf den Kostenvoranschlag für die Reparatur.

Die Kindertagesstätte „Pinocchio“ in Ramstein-Miesenbach ist von der Handwerkskammer der Pfalz mit einer Siegerurkunde und einem Preisgeld von 500 Euro ausgezeichnet worden.

Im Juli haben Unbekannte einen Geldautomaten der Volksbank Glan-Münchweiler gesprengt. Statt die Schäden der Detonation zu beheben, baut die Bank ihren Hauptsitz um – und nimmt viel Geld in die Hand, um Kriminelle abzuschrecken.