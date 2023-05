Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Science und Innovation Alliance in Kaiserslautern (SIAK) hat beim Transfer von technologischen Erkenntnissen in die Wirtschaft verstärkt den Mittelstand in Blick. Der für drei weitere Jahre im Amt bestätigte Dieter Rombach berichtet von Aufbruchsstimmung bei der ersten Präsenz-Versammlung seit rund anderthalb Jahren im September. Und das erste Ehrenmitglied wurde gekürt.

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen hatte auch die SIAK im Griff, berichtet Dieter Rombach im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Sprich: Präsenzveranstaltungen