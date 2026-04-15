Am Sonntag (16 Uhr) kommt es in der Sporthalle Dansenberg zum großen Saisonfinale . Die FSG Kaiserslautern/Dansenberg empfängt den TSV Kandel – es wird spannend.

Um sich die Meisterschaft in der Frauen-Verbandsliga zu sichern, benötigt die aktuell zweitplatzierte FSG Kaiserslautern/Dansenberg gegen den Spitzenreiter TSV Kandel einen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied, nachdem das Hinspiel denkbar knapp mit 31:32 verloren ging.

Mit einem entsprechenden Erfolg würde die FSG nicht nur – wie bereits im vergangenen Jahr – die Meisterschaft feiern, sondern sich auch den Aufstieg in die Oberliga sichern. Der blieb dem Team 2025 aufgrund der Umstrukturierung im neuen Handballverband Rheinhessen-Pfalz noch verwehrt. „Die Mannschaft hätte es absolut verdient, nach zwei starken Spielzeiten den Schritt in die Oberliga zu gehen“, findet Trainerin Kristina Strey, die das Team gemeinsam mit Patrick Krüger betreut.

Mittelhandbruch bei Jost

Personell muss die FSG am Sonntag auf Julia Jost verzichten, die sich im Spiel gegen Thaleischweiler die Mittelhand gebrochen hat und zwischenzeitlich operiert wurde. Zusätzlich wird die Mannschaft erneut von Spielerinnen der zweiten Mannschaft unterstützt, die bereits im Saisonverlauf immer wieder wichtige Beiträge leisten konnten. „Unsere zweite Mannschaft hat großen Anteil an unserem Erfolg. Auch am Sonntag wollen wir aus einem breiten Kader schöpfen“, betont die Trainerin.

Mit dem TSV Kandel wartet jedoch ein starker Gegner, der die FSG vor große Herausforderungen stellen wird. In Marie Burrer und Susanne Kappes verfügt Kandel über zwei der individuell stärksten Spielerinnen der Liga. „Kandel wird uns alles abverlangen – vor allem mit ihrem Tempospiel und ihrer individuellen Klasse. Da wird unsere Abwehrarbeit entscheidend sein“, sagt Trainerin Kristina Strey.

Die Vorbereitung auf das entscheidende Spiel wurde entsprechend intensiv gestaltet. In den Trainingseinheiten lag der Fokus verstärkt auf der Analyse des Gegners sowie auf taktischen Feinabstimmungen. „Vor so einem Spiel richtet sich der Fokus stärker auf den Gegner. Wir wollen unseren Spielerinnen klare Lösungen mitgeben, damit sie auf alles vorbereitet sind“, erklärt die Trainerin. „Wir wollen an unsere temporeiche Spielweise anknüpfen und Kandel mit einer stabilen, harten Abwehr vor Probleme stellen“, so Strey.

Sollte der Aufstieg gelingen, warten in der Oberliga neue Herausforderungen auf das Team, insbesondere durch bislang unbekannte Gegner im neuen Verband. Unabhängig vom Ausgang des Spiels am Sonntag, 16 Uhr, in Dansenberg zieht die Trainerin bereits jetzt ein positives Fazit der Saison: „Der Saisonverlauf zeigt, dass wir ein starkes Fundament gelegt haben. Beide Teams der FSG können stolz auf ihre Leistungen sein.“