Für Regionalliga-Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern geht es am Sonntag (18 Uhr) bei seinem oberen Tabellennachbarn um alles oder nichts. Um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen, muss in der Mainmetropole ein Sieg mit mindestens zwölf Punkten Differenz her.

„Nach dem starken Auftritt gegen Bad Homburg fahren wir voller Selbstbewusstsein nach Frankfurt. Wir haben intensive Trainingseinheiten absolviert und uns auf das Wurftraining fokussiert. Die Mannschaft ist sehr heiß auf dieses wichtige Spiel. Die gute Leistung letzte Woche hat uns noch mal gezeigt, dass wir eine realistische Chance haben, den Klassenerhalt zu schaffen. Allerdings dürfen wir uns kein schwaches Viertel leisten und müssen über 40 Minuten konstant abliefern“, betont Trainerin Frauke Woll.

Vier Spieltage vor dem Ende der Saison kommt es in Frankfurt zum Showdown. Sollte der FCK das Spiel verlieren, wäre der Abstieg bereits so gut wie besiegelt. Die Westpfälzerinnen müssten dann die letzten drei Spiele gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass die Eintracht bis zum Ende der Saison keinen Punkt mehr holt.

Die Aktie des FCK

Mit einer ähnlich starken Leistung wie im jüngsten Heimspiel gegen Bad Homburg sollte auch in Frankfurt einiges möglich sein. Vor allem der starke Auftritt von Hannah Krull lässt darauf hoffen, dass der Abstieg noch verhindert werden kann. Die mit einem Zweitspielrecht für Zweitligist Speyer ausgestattete Aufbauspielerin, die auch auf dem Flügel eingesetzt werden kann, spielte gegen den Spitzenreiter groß auf und erzielte starke 30 Punkte. Krull hielt somit eine große Aktie am Achtungserfolg gegen den ungeschlagenen Tabellenführer, den man beim 64:70 an den Rand einer Niederlage brachte. Dass die Rot-Weißen bis zum Stand von 57:57 (33.) an einer Sensation schnupperten, war aber nicht nur der individuellen Klasse von Krull, sondern viel mehr einer geschlossenen Mannschaftsleistung zu verdanken.

Während die Barbarossastädterinnen im Kellerduell zum Siegen verdammt sind, könnte Frankfurt auch mit einer knappen Niederlage leben, ohne sein Schicksal endgültig aus der Hand geben zu müssen, da der direkte Vergleich dann immer noch für die Adlerträgerinnen sprechen würde. Das Restprogramm hält für Frankfurt noch die Spiele gegen die SG Weiterstadt (7.), die TSG Wieseck (3.) und den TV Hofheim (5.) bereit. Der FCK muss ebenfalls noch gegen Wieseck ran. Daneben stehen noch die Spiele gegen den TSV Grünberg II (8.) und beim MJC Trier (4.) an.