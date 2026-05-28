Auch die dritte „Katze im Sack“-Ausgabe am Mittwochabend in der Kammgarn setzte die bisherige Linie der Shows von Shakti und Matze fort.

Veränderungen gab es indes durchaus. Zum einen enthüllten die beiden Initiatoren der Reihe, das Künstler-Ehepaar Shakti und Mathias „Matze“ Paqué, die beiden bis zur Präsentation geheimgehaltenen Überraschungs-„Katzen“ diesmal nicht wie zuvor in der Schreinerei des Hauses, sondern gegenüber im geräumigeren, an diesem Abend proppevollen Cotton Club. Die lauschigen Tischlampen und die für größere Instrumente (wie einen schon bereitgestellten Flügel) bestens geeignete Bühne erschufen hier in einem besonderen Raum noch einmal eine ebenso ganz besondere Atmosphäre.

Zum anderen änderte sich im Vergleich zu den Einführungsveranstaltungen ein wenig die inhaltliche Ausrichtung. Statt Darbietungen aus dem mehr komödiantisch-musikalischen Bereich ging es diesmal mehr in Richtung anspruchsvoller Liedermacherkunst – ganz im Sinne des „Katze im Sack“-Konzepts, das auf Abwechslung setzt: Sowohl vielversprechende Newcomer als auch alte Show-Hasen mit oft noch nicht allzu großer Präsenz in der Region sollen an diesen Abenden präsentiert werden – immer paarweise, immer als Überraschungsgäste, deren Identität bis zur Anmoderation geheim bleibt.

Erlebnisse des Alltags

Diesmal hatte man den Trierer Pianisten, Sänger und Liedermacher Philipp Dewald als erste „Katze“ aus dem Sack gelassen. Der junge Künstler hat eine ganz besondere Sicht auf die Dinge und Erlebnisse des Alltags, die er dann sprachgewandt und hochmusikalisch am Flügel in anspruchsvolle Liedermacher-Kabinettstückchen umwandelt.

Gegensätzlichkeiten und Perspektivenwechsel sind dabei seine bevorzugten Darstellungs- und Stilmittel. Lange Autoreisen etwa mit Blick auf die Fahrerin vom Beifahrersitz aus, ein Hochhaus mitten im idyllischen Wald, die Regenschlieren auf der Frontscheibe des Autos, die ihn zur Erkenntnis bringen, dass die ganze Welt eigentlich nur aus einer Ansammlung von Streifen besteht (im Titel „Grünstreifen“): Da gibt es kaum etwas, was Dewald nicht zum Anlass für bisweilen skurrile, oft nachdenkenswerte, vor allem aber gelungene kleine Kunstwerke nehmen könnte.

Ein Höhepunkt – neben dem sogar vom Publikum mitsingbaren Titel „Immer weiter“ – folgte ganz zum Schluss des Auftritts mit einem Stück, das (vermutlich noch) gar kein Lied, sondern ein Gedicht aus seiner Feder war: „Die zweite Stadt“ beschrieb sprachlich eindrucksvoll das Lichter- und Scharaden-Spiel in der Reflexion einer Großstadt in einem nahen Gewässer. Aber es kam noch besser.

Maurenbrecher als zweite „Katze“

Schon beim letzten „Katze im Sack“-Abend wurde Großes angekündigt, und es kam auch prompt in Person von keinem Geringeren als Manfred Maurenbrecher: versierter Sänger, exzellenter Pianist, arrivierter Liedermacher. Er wurde in seiner langen Karriere vielfach ausgezeichnet, schrieb schon Lied-Texte für Spliff und Herman van Veen, wurde sogar von großen Kollegen wie Reinhard Mey und Hannes Wader bereits gecovert – seit Jahrzehnten eine Genre-Größe im deutschsprachigen Raum. Und jetzt war der mittlerweile 76-jährige Berliner hier im „Cotton Club“ und präsentierte nonchalant, begleitet von interessiert verfolgten Zwischengeschichten, einige seiner inzwischen in die Hunderte gehenden Lieder.

Dabei war es weniger die anspruchsvolle Musik, mit der Maurenbrecher faszinierte, sondern vielmehr die darübergelegten epischen Geschichten. Messerscharf seine Umwelt beobachtend und seine Erlebnisse, Erkenntnisse und Kritiken sprachgewaltig wiedergebend (kein Wunder, Maurenbrecher ist auch promovierter Germanist und erfolgreicher Schriftsteller) widmete sich der vielschichtige Künstler an diesem Abend unter anderem seltsamen Zeitgenossen, rückwärtsgewandten Sicht- und Denkweisen und Erinnerungen an lange zurückliegende Reisen – mal kritisch, mal ironisch, mal nachdenklich, dabei stets intelligent und anspruchsvoll.

Nächste Ausgabe im August

Es lohnte sich das genaue Zuhören und Wirkenlassen bis zur letzten Note. Besonderes berührend erschien hier das philosophisch angehauchte Lied „Das alte Fahrrad“ über einen Fußgänger und seinen neben ihm geschobenen Drahtesel, verbunden etwa mit den Fragen, wer hier eigentlich wen führt und wohin die kleine Reise der beiden wohl geht. Da konnte man durchaus schon ein wenig ins Grübeln kommen.

Alle guten Dinge sind zwar drei, aber da ist danach noch Platz für weitere gute „Katze im Sack“-Events. Das nächste davon findet am Mittwoch, 26. August, im Kulturgarten des Hauses unter freiem Himmel statt – und mit Gästen, die freilich jetzt noch nicht verraten werden.