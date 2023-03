Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie gehört im Bereich Künstliche Intelligenz zu den zehn besten Nachwuchsforschern in Deutschland, promoviert in Informatik an der Technischen Universität (TU) und arbeitet am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI): Shailza Jolly wurde beim KI-Camp vom Bundesforschungsministerium und der Gesellschaft für Informatik in Berlin ausgezeichnet.

Shailza Jolly stammt aus Indien und lebt seit vier Jahren in Kaiserslautern. An der TU hat sie ihren Master in Informatik abgelegt, feilt nun an ihrem Doktortitel. Im Zentrum ihrer Arbeit