Die erste Herrenmannschaft der SG Westpfalz gewann das Play-off-Finale gegen die TSG Bretzenheim II. Somit krönten sie eine sehenswerte Saison in der Verbandsliga. Die dritte Mannschaft verlor ihre Finalpartie und bleibt in der Pfalzliga der Herren.

Finale hieß es am vergangenen Samstag in Mainz-Bretzenheim. Die heimische TSG empfing die SG Westpfalz I zum entscheidenden Aufstiegsspiel in die Rheinland-Pfalz-Liga. Die SG fand gut in die Partie hinein. Sie zeigte von Beginn an eine souveräne Leistung und entschied den ersten Satz mit 25:12 für sich. Im zweiten Satz drehte die Heimmannschaft auf und es wurde deutlich knapper. Letztlich konnte sich jedoch erneut die SG durchsetzen, am Ende hieß es 25:21.

Damit war der Bann gebrochen. Ungefährdet sicherten sich die Westpfälzer auch den dritten Satz mit 25:15. Ilja Khaylo, Spieler bei der SG, hob die gute Vorbereitung der Mannschaft hervor. „Es hat alles geklappt, was wir trainiert hatten, vor allem das Blockspiel war sehr gut“, kommentierte er. „Außerdem war es ein Spiel, das sehr viel Spaß gemacht hat.“ Aber auch der Gegner bekam ein Lob: „Die Bretzenheimer haben sich insgesamt echt gut geschlagen.“

Künftig eine Klasse höher am Ball

Eine wichtige Rolle spielten laut Khaylos Aussage beim Play-off-Finale auch die Fans der SG Westpfalz. Zahlreiche Anhänger reisten mit nach Mainz. Die Gästefans setzten sich in Sachen Lautstärkepegel auf der Zuschauertribüne eindeutig durch. Sie unterstützten mit Trommeln, Tröten und der eigenen Stimme.

Mit dem 3:0-Sieg setzt die SG Westpfalz I einen Schlussstrich unter die erfolgreiche Saison. In der Verbandsliga des Volleyball-Verbandes Rheinland-Pfalz (VVRP) gewann das Team alle acht Spiele und verlor dabei nur einen einzigen Satz. Nachdem die Westpfälzer das Play-off-Halbfinale gegen den VC 2000 Bad Kreuznach bereits mit 3:0 gewannen, scheint der erneute 3:0-Erfolg ein gutes Omen für die kommende Saison zu sein. Mit dem Finalsieg steigt die Mannschaft in die Rheinland-Pfalz-Liga auf.

In der Pause wird beim TFC gebeacht

Die dritte Mannschaft der SG Westpfalz musste am Samstag in den Pfalzliga-Play-offs gegen den TV Maximiliansau ran. Im Finalspiel ging es um den Einzug in die VVRP-Verbandsliga. Der TVM setzte sich in einem hart umkämpften Match letztlich mit 3:2 durch. Der Aufstieg ist jedoch noch nicht ganz vom Tisch, da Maximiliansau vielleicht auf den Aufstieg verzichten wird.

Die erste Damenmannschaft der SG Westpfalz gewann ihr letztes Saisonspiel in der VVRP-Rheinland-Pfalz-Liga gegen den SV Haag mit 3:0 (25:19, 25:19, 25:18). Somit schloss die Mannschaft ihre Saison mit neun Siegen auf dem sechsten Platz ab.

Die Spieler der SG Westpfalz haben sich nun erstmal eine Auszeit verdient. Die Vorbereitung für die nächste Saison startet erst in ein paar Monaten. Jedoch gibt es für die Überbrückungsphase weitere Pläne. „Der nächste Schritt wird der Aufbau des Beachgeländes vom TFC sein, um die Beach-Saison zu eröffnen“, erläutert Ilja Khaylo. Ohne Volleyball geht es bei den Westpfälzern nicht.