Nach dem Gewinn des Meistertitels hat die SG Siegelbach/Erfenbach mit einem 3:0 gegen den FC Erlenbach auch den Kreispokal gewonnen. Das erste Tor sorgte für Diskussionen.

Wer unter den rund 400 Zuschauern in Niederkirchen auf einen spannenden Pokalkampf gehofft hatte, wurde enttäuscht. Die SG Siegelbach/ Erfenbach wurde ihrer Favoritenrolle gerecht, ohne dabei zu glänzen. Die Wolter-Truppe zeigte einmal mehr, warum sie die A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg in dieser Saison nahezu nach Belieben dominierte. Heraldo Jorrin, der Spielertrainer des FC Erlenbach, erkannte nach dem Finale die Stärke der SG an, sprach von einer „Übermannschaft“. Aber er haderte auch mit dem ersten Tor, bezeichnete es als „Geschenk des Schiedsrichters“.

Ein Geschenk für die SG Siegelbach/Erfenbach

Der Treffer sorgte für Gesprächsstoff, da dem Tor eine Szene vorausging, in der der Erlenbacher Torhüter Lukas Scheer einen mutmaßlichen Rückpass mit den Händen aufgenommen hatte. Der Unparteiische entschied auf einen indirekten Freistoß wenige Meter vor dem Tor. Kaan Akten führte ihn aus – der Ball kam zu Jan-Erik Schröder, der die SG in der 23. Minute in Führung schoss. War es aber tatsächlich ein kontrollierter Rückpass zum Torhüter gewesen? Dem Schreiber dieser Zeilen schien es so. Kaan Akten sah die Szene anders und sprach von einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Unstrittig war hingegen, dass die Situation für die SG einem Geschenk gleichkam.

Bitter für den FC Erlenbach

Der Meister tat sich schwer mit den Erlenbachern, die kompakt standen, auf Konter lauerten und auf Treffer von Heraldo Jorrin hofften. Auf den torgefährlichen Mittelstürmer war ihr Offensivspiel zugeschnitten. In der zweiten Halbzeit hatte Jorrin den Treffer zum 1:1 auf dem Fuß. Er stürmte in den Strafraum, scheiterte mit seinem Schuss aber an Schlussmann Dennis Reutter (59.). Er hätte den Ball auch zum mitgelaufenen Maximilian Wetzel passen können. Besonders bitter für den FCE war, dass er sich nur drei Minuten später den zweiten Gegentreffer einfing. Die Erlenbacher Abwehr machte dabei keine gute Figur. Unbedrängt kam Jason Rheinfrank im Sechzehner zum Schuss und traf zum 2:0.

In der 71. Minute hätte Benjamin Gensheimer das Pokalfinale spannend machen können. Von Wetzel gut in Szene gesetzt, köpfte er den Ball aber an den Pfosten. In der letzten Viertelstunde der Partie wurde es dann auch noch familiär. Michael Wolter wechselte in der 78. Minute seinen Sohn Leon ein. Wenig später jubelten Vater und Sohn. Mit seinem ersten Ballkontakt kam der Filius zur Sache. Marcel Walzer hatte ihm den Ball im Strafraum zugespielt, und Wolter junior traf zum 3:0 (80.). Damit war die Pokalpartie entschieden. In den verbleibenden Minuten ließ die SG nichts mehr zu und konnte nach dem Abpfiff jubeln.

Mehr geht nicht

„Wir haben das Spiel kontrolliert und verdient gewonnen“, sagte ein strahlender Marcel Walzer kurz nach Spielende. Der Kapitän hielt dann wenig später den begehrten Pokal in Händen und feierte mit seinen Mannschaftskameraden den zweiten Titelgewinn. Meister der A-Klasse und jetzt auch Pokalsieger des Fußballkreises Kaiserslautern-Donnersberg – mehr geht nicht.

Zugreise nach Düsseldorf

Überglücklich und voller Vaterstolz war Michael Wolter. Als Spieler und Trainer hat er schon viele Erfolge gefeiert. Aber das Double fehlte ihm noch in der Titelsammlung. „Meine Jungs haben eine überragende Runde gespielt“, sagte der Meistertrainer, der mit seinen Spielern am Freitagmorgen mit dem Zug nach Düsseldorf reiste, um dort die Meisterschaft und den Pokalsieg zu feiern.

Aber die Runde ist ja noch gar nicht zu Ende. Noch zweimal muss die SG Siegelbach/Erfenbach in der A-Klasse antreten. Die Gegner sind der ASV Winnweiler und der TuS Finkenbach/Waldgrehweiler. Die beiden Teams haben noch die Chance, dem Doublegewinner die erste Saisonniederlage beizubringen. Doch das will die SG unbedingt verhindern – sie will ungeschlagen bleiben.