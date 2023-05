Zwei Siege in zwei Spielen: Und dennoch war es eine knappe Sache für die SG Hochspeyer in der Relegationsrunde zur 2. Pfalzliga West der Herren.

Erstmals wurde im Pfälzischen Tischtennisverband die Entscheidung über die Startberechtigung in einer höheren Spielklasse nicht in einem einzigen Spiel, sondern in einer Relegationsrunde ermittelt. Dabei spielten drei Teams im Modus Jeder gegen jeden an einem Tag gegeneinander, um den Startplatz für die kommende Saison 2023/24 in einer Spielklasse zu ermitteln. Nur der Sieger der Relegationsrunde hat das Startrecht für die entsprechende (höhere) Spielklasse. Da Hochspeyer die höchstklassige Mannschaft war, hatte das Team Heimrecht.

Zum Auftakt gab es bereits ein hartes Stück Arbeit gegen den Vizemeister der Bezirksoberliga Westpfalz Nord, die TTF Rockenhausen. Nur knapp mit 9:7 gewann Hochspeyer. Andreas Riesinger trug mit seinen beiden Einzelsiegen maßgeblich zum Erfolg der SG bei. Auch das Doppel um Spitzenspieler Frank Reinhold und Andreas Dieter siegte zweimal. Im Abschlussdoppel gegen die Brüder Lukas und Niclas Bauer gewannen sie mit 11:9 im Entscheidungssatz und sicherten den Erfolg.

9:7 gegen Rockenhausen, 9:3 gegen Höheinöd

Nachdem die Rockenhausener im zweiten Spiel gegen den TV Höheinöd (Vizemeister Bezirksoberliga Westpfalz Süd) nur remis spielten, war klar, dass im abschließenden Spiel ein Unentschieden für Hochspeyer reichen wird, um die Relegationsrunde zu gewinnen. Zwar sollte Höheinöds Manuel Carbon für den TVH beide Einzel gegen Frank Reinhold und Michael Albus gewinnen, doch viel mehr ließ Hochspeyer nicht zu. Mit 9:3 gewann Hochspeyer auch diesen vergleich und hat so den Klassenerhalt in der 2. Pfalzliga West klar gemacht.

In die Bezirksklasse Ost ist der TuS Hohenecken aufgestiegen. Ein Remis gegen den TV Wartenberg-Rohrbach und ein 9:5 gegen den ASV Frankenstein sicherten den Hohenecker Aufstieg. Der TTC St. Julian stiegt nach dem 9:3 gegen den TTC Bann III in die Bezirksklasse West auf.