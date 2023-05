Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Still ist es zur Zeit um die hiesige Künstlerwerkgemeinschaft. Aber nicht zu vergessen: Die KWG hat schon etliche internationale Künstlersymposien in Lautern ausgerichtet, Und somit Dutzende von Künstlern etwa aus Dänemark, Serbien, Argentinien, den USA, Frankreich oder Italien in die Stadt gebracht, die hier ihre Spuren hinterlassen haben.

Viele weitere Aktionen der KWG − wie etwa die große Ausstellung im ehemaligen Pfaff-Verwaltungsgebäude − fanden reges Publikumsinteresse. Nach wie vor residiert der Club im