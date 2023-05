Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er war wieder da, der Musik-Hippie aus New York. Seth Faergolzia brachte am Dienstag schrägste Anti-Folk-Klänge in den Benderhof. Ab 21 Uhr hieß es: Ohren ausspülen und Klangmalerei vom Feinsten genießen.

Wenn einer kein Skript für seine Shows braucht, dann Seth Faergolzia. Der Mann mit Vollbart, langen zotteligen Haaren, Shorts, Kappe und diesem verschrobenen Hippie-Vibe um sich herum hat