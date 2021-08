Nach Toptorhüter Kevin Klier, Kapitän Sebastian Bösing und Rückraumspieler Jan Claussen hat nun auch Fabian Serwinski seinen Vertrag bei Handball-Drittligist TuS Dansenberg verlängert. Ob und wann die derzeit unterbrochene Saison fortgesetzt wird, steht noch in den Sternen.

„Ich fühle mich in Dansenberg sehr wohl. Das Umfeld und die Mannschaft passen einfach gut zusammen, und deshalb bin ich sehr froh, meinen Vertrag verlängert zu haben. Die Ziele des Vereins sind klar definiert, und ich möchte diesen Weg mitgehen. In der momentanen Zeit ist das alles nicht so einfach, der Wettkampf und die Stimmung in vollen Hallen fehlt jedem von uns sehr, aber ich hoffe, dass wir bald wieder vor unseren Fans spielen können und die lautstarke Unterstützung genießen dürfen“, betont Serwinski, der seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat.

Der Rohdiamant

Der Rechtsaußen machte vor seinem Wechsel in die Westpfalz vor drei Jahren durch starke Leistungen in der A-Jugend-Bundesliga auf sich aufmerksam, wo er im Trikot der Rhein-Neckar Löwen als Toptorjäger brillierte. „Fabian ist ein sehr interessanter, junger Spieler mit großem Potenzial, der perfekt zu uns passt“, sagte der damalige TuS-Coach Marco Sliwa bei der Vorstellung des Rohdiamanten. Auch Nachfolger Steffen Ecker, der die Mannschaft in seiner ersten Saison an der Seitenlinie auf Rang drei in der Südstaffel führte, ist angetan von den Qualitäten des Youngsters. „Fabi ist der klassische Außenspieler: handlungsschnell, guter Antritt, sehr variabel im Abschluss“, sagt Ecker, der auch weiß, woran Serwinski noch arbeiten kann: „Wir wünschen uns etwas mehr Konstanz, und in der Abwehr kann er noch zulegen.“

Ausgebremst

Der gebürtige Bad Mergentheimer durchlief ab der C-Jugend sämtliche Nachwuchsmannschaften bei den Rhein-Neckar Löwen, wo er eine hervorragende Ausbildung genoss. Seine ersten Sporen im Aktivenbereich verdiente sich der 1,81 Meter große Linkshänder in der Westpfalz. Auf seinem Weg nach oben musste der 21 Jahre alte Siebenmeterspezialist auch schon den ein oder anderen gesundheitlichen Rückschlag einstecken. So zum Beispiel im Herbst 2019, als ihn eine rätselhafte Krankheit gleich über mehrere Wochen außer Gefecht setzte.

Zurückgekommen

Sein Comeback gab Serwinski am 9. Dezember 2019 dann ausgerechnet im Heimspiel gegen die Zweitvertretung der Rhein-Neckar Löwen, wo er beim 30:30 vor über 500 Zuschauern drei Tore erzielte. Nun will und muss der junge Mann den nächsten Schritt gehen, wenn er den Weg vom Talent zum gestandenen Handballspieler erfolgreich meistern will, denn die Vertragsverlängerung ist seitens des Vereins auch mit einer gewissen Erwartungshaltung verbunden.