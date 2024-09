Die Sprechstunden des Servicecenters, die bisher zweimal wöchentlich im Bürgercenter angeboten wurden, fallen ab Montag, 23. September, bis auf Weiteres aus. Grund ist laut Angaben der Stadtverwaltung eine unbesetzte Stelle. Persönliche Vorsprachen seien derzeit nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Anliegen sollen bevorzugt per E-Mail an servicecenter@kaiserslautern.de, über den Mängelmelder in der Kaiserslautern-App sowie über das Kontaktformular der Stadt verschickt werden. Möglich ist auch, unter der Telefonnummer 0631 3654050 eine Nachricht zu überlassen.