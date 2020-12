Wegen eines angeblichen Unfalls riefen Unbekannte in den vergangenen Tagen bei Senioren in Rodenbach und Waldleinigen an. Wie die Polizei berichtet, gab sich der Anrufer in Rodenbach als Polizist aus und fragte nach den Personalien der Angerufenen und ihres Enkels. Angeblich habe der Enkel einen tödlichen Unfall gehabt. Die Seniorin kannte die Masche jedoch. Von dem Trick mit sogenannten Schockanrufen hatte sie im Fernsehen durch die Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ erfahren. Die Frau beendete das Gespräch. Im Waldleininger Fall gab sich ein Anrufer als Enkel einer Seniorin aus. Er wollte der Frau weismachen, dass er einen Unfall hatte. Der Mann forderte 18.000 Euro. Das Geld benötige er angeblich für die Schadensregulierung – und um nicht seinen Führerschein zu verlieren. Als die Seniorin nicht darauf einging, versuchte er, sie nach Wertsachen auszufragen. Die Seniorin erkannte den Bluff und informierte die Polizei.

Tipps gegen Betrugsmaschen

Das rät die Polizei: „Geben Sie keine persönlichen Daten preis. Gehen Sie nicht auf Geldforderungen ein und übergeben Sie niemals Geld an fremde Personen. Rufen Sie Ihre Angehörigen über die Ihnen bekannte Telefonnummer an und vergewissern Sie sich, ob der geschilderte Sachverhalt zutrifft. Holen Sie sich gegebenenfalls Unterstützung von Ihnen bekannten Nachbarn und informieren Sie die Polizei.“