Eine Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen eine Fußgängerin angefahren, als sie von der Eggerstalstraße in die Waldstraße abbiegen wollte. Wie die Polizei berichtet, übersah sie dabei die 77-jährige Passantin, die gerade die Waldstraße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Seniorin, die dabei verletzt wurde. Die Autofahrerin leistete Erste Hilfe und fuhr die Verletzte direkt zum Hausarzt. Wie sich später im Krankenhaus herausstellte, wurde die 77-Jährige bei dem Unfall schwerer verletzt, als zunächst angenommen. Am Auto war kein Schaden entstanden.