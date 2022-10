Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall am Freitag auf der Bundesstraße zwischen Fischbach und Enkenbach-Alsenborn tödlich verunglückt. Das teilt die Polizei mit. Die 79-Jährige kam gegen 12.30 Uhr mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Zeugen und alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau. Für sie kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die 79-Jährige verstarb an der Unfallstelle.

B48 bis in den Nachmittag hinein gesperrt

Die Polizei vermutet einen medizinischen Notfall als Unfallursache. Die Unfallaufnahme dauerte am Nachmittag an, hierzu hatte die Polizei eine Drohne im Einsatz. Die B 48 bei Fischbach war mehrere Stunden gesperrt. Um 16.43 Uhr meldeten die Einsatzkräfte, dass die Straße in den nächsten Minuten wieder freigegeben werde. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 8000 Euro.